Así se encuentra Dayanara Peralta tras sufrir accidente automovilístico vía a su casa

Podría decirse que la cantante Dayanara Peralta, tiene su propia manera de hacer preámbulo, para sus lanzamientos, pues faltando tan solo un día, para la nueva puesta en escena de su más reciente éxito ´Ni borracha´, la artista sufrió un accidente automovilístico, cuando iba vía a su casa.

“Es un poco anecdótico en cierta parte, porque siempre antes y después de mis estrenos pasa algo, con ´El desquite´ me dio Covid, ahora bueno, pasó esto aquí. Afortunadamente puedo decir que estamos bien, estamos con salud, si fue un poco fuerte el accidente”, explicó la también modelo a las cámaras de ´De boca en boca´.

La intérprete de ´Adictivo´ se encontraba con un collarín al momento de las declaraciones, donde explicó además que si bien el accidente fue fuerte, no tuvo la necesidad de ser internada. “Realmente no estuve internada, simplemente fui a realizarme las radiografías para obviamente ver que todo esté bien, tengo algunas lesiones en el cuello, en el hombro, pero con reposo, con la medicación que me mandó el doctor, con el collarín igual. Me lesioné el cuello, realmente es un tema cervical, no es nada grave, estoy bien”, aseveró.

Asimismo, la guayaquileña agregó que el incidente no representa ningún obstáculo para seguir con sus actividades, las cuales son muchas, entre ellas su participación en el programa ´Soy el mejor´, y pues cabe mencionar que ya se encuentra en puerta el estreno oficial de ´Ni borracha´, un tema para el que hace apenas solo unos días, Dayanara citó a sus fans, con la intención de hacerlos parte de su nuevo sencillo.

“A continuar con mis actividades, con el estreno de mañana que me tiene super contenta y pese a cualquier cosa, a continuar”, dijo.

De acuerdo detalló la artista, el percance que tuvo lugar cuando iba vía a su casa, dejo gran parte de su automóvil afectado, en especial parte delantera, sin embargo, resaltó que por encima de cualquier cosa, agradecía la salud.

“Gracias a todos por estar pendientes, tuve un pequeño accidente medio fuerte, pero estoy bien”, acotó.