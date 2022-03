Dayanara Peralta sufrió un accidente en su pie, en Carnaval

La cantante Dayanara Peralta sufrió un pequeño accidente en Carnaval, el cual le provocó una herida en su pie.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante contó a sus fanáticos que se encontraba un poco ausente debido a lo que le ocurrió. Según señaló, nunca había tenido un golpe tan fuerte en su uña del pie, por lo que además tendrá que sacarsela.

“Nunca antes me había dado un golpe tan duro en la uña al borde que se haga negra, azul y todos los colores. Me dijeron que se va a caer la uña, gracias a Dios descartaron fractura, ayer me hice una radiografía porque el dolor es muy fuerte y no baja, estoy tomando medicamentos”.

Dayanara Peralta accidente

La cantante mostró que se encuentra con hielo en el pie y explicó cómo ocurrió el accidente. Dayanara explicó que había comprado tres frascos de espuma de carnaval gigantes y que las tenía en sus brazos, una se le había resbalado y caído sobre el dedo de su pie. “Era de las más grandes, estaba cargada, llena, recién compradita por lo que estaba pesada”, contó.

Además, la famosa resaltó que ella no se considera floja, sino macha, pero sí “está duro, me duele muchísimo, no duermo tranquila con este dolor del dedo”, añadió.

Dayanara Peralta

Finalmente, la cantante fue a atender su situación y ahí explicó que no había querido sacarse la uña del pie pero finalmente le tocó, por lo que mostró imágenes del proceso.

En las primeras historias deja ver como le están limpiando la zona de la herida, luego muestra una toma fuerte donde ya le habían sacado su uña y estaba toda de sangre.

Advertencia imagen fuerte

Dayanara Peralta

Dayanara dejó ver sus lágrimas y dijo que en verdad le dolía tanto que no le deseaba a nadie ese proceso. Además indicó que fue necesario porque tenía coágulos de sangre debajo de la uña que debían retirarle.