Shakira fue expuesta por una ex empleada: “Es mandona, pide que no la miren a los ojos”

Si antes se ponía en duda que la cantante Shakira no estaba pasando por su mejor año, ya ha quedado comprobado, a la colombiana le llueven las criticas y los problemas desde todos los flancos. La artista volvió a posicionarse bajo la mirada de los medios, pero esta vez no es debido a su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, sino por las acusaciones realizadas por una ex empleada suya.

“Es mandona, no le gusta que le hablen y pide que no la miren a los ojos”, fue una de las primeras señalaciones que la mujer que aseguró haber trabajado durante varios años como miembro del equipo de producción de la intérprete de ´Te felicito´, hizo a los medios de comunicación españoles.

Asimismo, agregó que: “Desespera a los directores, a la productora, a todos. Y si hay alguna que destaca más que ella, la saca del rodaje. Es imposible trabajar con ella”, enfatizó la ex trabajadora, al tiempo que explicó que hasta las grabaciones más sencillas corren el riesgo de extenderse, si se trata de hacerlas con la barranquillera, pues una filmación de 4 horas, puede convertirse en una de 17.

Cabe destacar, que esta sería la primera vez que la famosa artista se ve implicada en este tipo de acusaciones, pues siempre ha sido descrito por los medios como una persona de personalidad afable y muy dispuesta a ayudar. Hasta el momento, la voz de ´Pies descalzos´ no se ha pronunciado en relación a estos señalamientos.

Problemas legales

Y como iniciamos diciendo, el 2022 no ha sido un año precisamente de rosas para la colombiana, a su polémica separación con el astro del Barcelona, se le suma un agravante aún peor, los problemas judiciales que enfrenta con la fiscalía española, quien tan solo hace unos días, realizó un nuevo llamamiento en el que piden 8 años de cárcel para la cantante, por “evasión de impuestos”.

La artista se enfrenta también a 7 cargos más, pues la acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.