La última publicación que dedicó Shakira a Gerard Piqué

Gerard Piqué y Shakira (Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty )

El amor entre la cantante colombiana Shakira y el representante del club catalán Barcelona, Gerard Piqué, ha llegado a su fin. Después de 12 años de relación, la cual nación cuando España se proclamó campeón del mundo, ambas estrellas han optado por separarse.

El amor entre ambos fue algo que ninguno negó. La cafetera incluso le construyó una canción para el jugador de 35 años, además en redes sociales no dudaba en reconocer su trayectoria y logros alcanzados dentro y fuera de la cancha.

El último mensaje de la barranquillera fue en alusión al hito de 600 partido de Piqué, la mayoría de ellos vistiendo la casaca blaugrana. En el breve texto indicó que su marido es el mejor del mundo en lo que hace.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió.

“De igual manera, hace 11 semanas atrás, aplaudió el trabajo del español. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, apuntó.

“Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, agregó.

Precisamente estas publicaciones se han llenado de comentarios por parte de los fanáticos de la artista y empresaria. Muchos se solidarizan por la traición de la cual fue víctima la intérprete de Moscas en la Casa.

“Quita la foto esta por favor. No solo por la foto, si no por las cosas preciosas que le dices a alguien que no vale nada”, comentó un usuario de Instagram.

Actualmente, Shaki y Piqué están atravesando el proceso de separación y la mayor pugna se da entorno a sus dos hijos. La colombiana quiere ir a otro país a vivir y llevárselos consigo, lo cual será impedido por el defensa culé.