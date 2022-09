Andrés Salvatierra les pide a los medios distancia con su novia: María José habla por primera vez sobre su relación

El nuevo romance de Andrés Salvatierra con la doctora María José Silva va encaminado y ambos ya se dejan ver juntos en diferentes lugares. Recientemente, Andrés llegó acompañado de su nueva novia a un evento, donde ambos dieron declaraciones a los medios ecuatorianos.

Salvatierra expresó que ella lo acompañaba porque “estos son momentos que se comparten con la persona que uno quiere”. Además, hizo hincapié, en que desea que los medios tomen distancia y respeten el espacio de María José ya que, “su trabajo requiere de concentración”.

“Quiero cuidarla del medio de la farándula porque ella no pertenece aquí y, su trabajo requiere concentración. No quiero la gente esté mandándole mensajes o que personas se presten para hablar de ella”, expresó el actor boliviano.

Además, corrigió diciendo que su novia no es enfermera “ella es doctora, por favor dejen de decirle enfermera. Es enfermera conmigo en la intimidad, pero de eso no puedo hablar”.

Así mismo, María José Silva, también habló por primera vez ante las cámaras y no se le vio intimidad por las preguntas, dijo que ya tiene tres meses de relación con Andrés y “estoy adaptándome a que es actor”. También añadió que no les presta atención a los rumores en la prensa y cuando vincularon a Salvatierra con Fabiola Véliz no se sintió afectada.

Los fanáticos de Andrés también se hicieron sentir en las redes y, no todos de buena forma. Algunos aseguran que “es un falso y solo sale con mujeres por conveniencia”. Mientras que otros expresan que “se buscó a una fuera de la farándula para que no esté pendiente de lo que él hace o no hace”.

Sin embargo, otros aplaudieron su relación y lo felicitaron por estar al lado de alguien “que lo hace sentir feliz”, “se ve que la chica le da paz y felicidad”, son los comentarios en Instagram.