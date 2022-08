¿Olvidó rápido? Andrés Salvatierra confirma que tiene una nueva relación

Andrés Salvatierra, ex participante de ‘El Poder del Amor’, confirmó que está en una relación con María José Silva. Se trata de una chica que no está involucrada con los medios y, ambos han mantenido la relación bajo perfil y en privado. “La relación sigue manteniéndose en privado, pero si estoy en una relación”, fueron las palabras del actor y modelo.

Sin embargo, en una entrevista que dio el boliviano a al programa En Contacto expresó que, aunque no puede decir con exactitud qué tiempo tiene saliendo con su nueva novia, “vamos comenzando, todo ha pasado de una manera tan rápido que no puedo decir un tiempo”, si dejó claro está feliz.

View this post on Instagram

“Estoy bastante feliz, contento con lo que me pasa en la vida. Lo vuelvo a repetir mi vida es emocionante y me alegro de que me estén pasando todas estas cosas”, aseguró Salvatierra a las cámaras del programa matutino, mientras sonreía efusivamente.