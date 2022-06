Expareja de Mare Cevallos responde con sarcasmo por ruptura: “¿Qué se siente usar a Mare por trabajo?” tras El Poder del Amor

Mare Cevallos confirmó en los últimos días que terminó su romance con Andrés Salvatierra, una pareja que se formó en el reality ‘El Poder del Amor’, realizado en Turquía.

El exparticipante es de Bolivia y por eso obtuvieron el apoyo de ese país y de el Ecuador, para su romance. Incluso, ambos viajaron y sus seguidores seguían sus pasos tas la ruptura.

Sin embargo, el 28 de mayo la famosa habló mediante un live con su público, para confirmar que había terminado su relación. Así también lo anunció en sus historias de Instagram.

“La mejor enseñanza que me llevo de esta gran historia es que las cosas no son siempre fáciles, pero que por lo que se quiere se lucha, se da todo, para que si en algún punto las cosas se terminan o por cosas de la vida hay que tomar otros caminos, hacerlo con la certeza que no quedó nada por decir ni hacer, más que desearle toda la felicidad del mundo”, escribió Mare.

Reacciones en contra y respuesta de Andrés Salvatierra

Todo esto ocurría mientras a Andrés Salvatierra se le abrían los caminos en la televisión ecuatoriana, pues empezó a trabajar en Ecuavisa. Es por estos que los fanáticos furiosos le reclamaron sobre la ruptura y en una pregunta le dijeron: “¿Qué se siente usar a Mare para tener trabajo y te contraten en la novela?”

Ante esta pregunta, Andrés Salvatierra respondió en un video de TikTok con sarcasmo: “La verdad, se siente increíble, se siente bonito, una sensación espectacular. Se los recomiendo”, dijo el actor e inmediatamente empezó a reír.

El actor continúa trabajando con Ecuavisa.