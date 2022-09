¿Le robó o no el novio a Selena Gómez? Esto es lo que dijo la señora Bieber al respecto

Un matrimonio marcado por la sombra de los rumores de infidelidad, pues aunque la modelo Hailey Baldwin y Justin Bieber se conocen desde que eran unos adolescentes, el anuncio de su casamiento a tan solo unos meses de haber comenzado a salir, dejó con la boca abierta a más de uno, y a otros cuantos les despertó la incógnita, de si esta relación ya llevaba tiempo en el horno.

Es por ello, que la ahora señora de Bieber, decidió abrir su corazón y contar toda su historia, durante el podcast Call Her Daddy (Spotify) de Alexandra Cooper, donde no solo desmintió el hecho de haberse colado en la vida del famoso cantante como una infidelidad, sino que también aseguró nunca haber salido con Justin, mientras él aún era novio de Selena.

“No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos a salir no estaba en una relación. Jamás haría eso. No estoy interesada en romper parejas y no me educaron para eso”, aseguró.

Asimismo, Hailey agregó que la relación con su ahora esposo, no es algo que se dio de la nada, sino que tiene su origen desde la adolescencia, aunque solo fueran amigos en ese tiempo, explicó que lo conoce desde que tenía 18 años, aunque a ojos de muchos, su matrimonio tiende a pasar por apresurado, realmente llevó tiempo de vínculo.

“Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: idas y venidas, no está claro el estatus de pareja. No era el caso en absoluto. Yo conozco a Justin desde que yo tenía dieciocho años. Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron de cerrar definitivamente esa puerta pero no estaban juntos”, dijo la esposa de Justin haciendo alusión a la cantante Selena Gómez, a quien se cuidó de mencionar durante todo el programa.