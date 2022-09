“Mi hijo se queda conmigo”: Carolina Jaume reveló como avanza el proceso legal contra Allan Zenck

Un proceso judicial enmarcado en el silencio y a su vez por la polémica, la ex presentadora de televisión, Carolina Jaume, habló para las cámaras de ´De boca en boca´ y explicó que aunque hasta el momento no se ha dictado un veredicto certero sobre la batalla legal que lleva con su ex esposo Allan Zenck, y no son muchos los detalles que se les permite dar, solo puede decir que la justicia esta vez está soplando a su favor y es ella quien continúa a cargo de su hijo.

“Por el momento podemos decir que la justicia brilló a favor de la madre de un niño, que mis pruebas fueron aceptadas y que pude desmentir todas las cosas horribles que él subió de mí”, aseguró la también modelo, entre lágrimas.

Asimismo, la ecuatoriana agregó que ahora es ella la que puede llamarse a sí misma Johnny Depp, haciendo alusión al comentario realizado por su ex esposo, Allan Zenck, hace algunas semanas atrás, donde el mismo aseguraba que estaba viviendo un proceso legal parecido al del reconocido actor de Hollywood.

“Mi hijo se queda conmigo, está conmigo, por fin pude descartar todas las mentiras que se han dicho alrededor de mí con respecto a mi salud mental, a que no puedo sostener al niño y a todas las mentiras de los supuestos pagos que ha realizado el señor, a los maltratos, se pudo comprobar porque se nos permitió”, agregó Jaume.

De igual forma, su representante legal también rindió declaraciones a la prensa y explicó que aunque ya se han hecho algunos avances, el debate judicial aún no se da por terminado, existen más investigaciones en curso: “Hay que continuar con las investigaciones dentro de la fiscalía, estamos en una fase de investigación previa reservada, por la fase de violencia intrafamiliar”.

En los últimos días, el rostro de televisión ecuatoriano, Carolina Jaume, ha publicado varias historias de Instagram, donde se le ha visto compartiendo en compañía de su hijo.