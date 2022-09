Actor Cristian de la Fuente reveló la verdad detrás del video besándose con una mujer que no es su esposa

Esta demostrado que los artistas no solo tienen cámaras tras ellos cuando están en una grabación de televisión, sino que los reflectores llegan mucho más allá de lo que ellos imaginan. Un hecho que cabe destacar, el actor chileno Cristian de la Fuente, pasó por alto y le tocó descubrir de la peor manera, tras ser captado en una situación bastante comprometedora con una mujer que no es su esposa, la modelo Angélica Castro.

Fue el programa mexicano ´Primer Impacto´ quien hizo que el artista bajara la cabeza y aceptara la infidelidad, el espacio de televisión difundió un video que se hizo viral, donde quedaron al descubierto imágenes del actor, donde se le ve muy acaramelado, dando un beso más que apasionado a una misteriosa mujer y que de acuerdo con sus palabras lo pone bajo una situación que lo avergüenza.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, es parte de la declaración dada por el artista a Carlos Adyan, conductor del show “En Casa” del canal Telemundo.

El intérprete de telenovelas como ´Eclipse de la luna´ y ´Soñar no cuesta nada´, reveló que se dejó llevar por el momento, al tiempo que aceptó que no fue capaz de poner freno a aquella mujer que se le acercó con otras intenciones.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, agregó el chileno.

De acuerdo con la información que recoge el programa para el que el actor rindió su pronunciación, todo ocurrió el pasado 15 de septiembre, en un restaurante de la ciudad de México, donde el artista acudió en compañía de un amigo, el actor, Juan Soler.

Aunque su esposa, Angélica Castro, con quien mantiene un matrimonio de 20 años no se ha pronunciado aún, se sabe que la modelo ya no lo sigue en redes sociales.