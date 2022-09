Sofía Caiche sufrió aparatosa caída en las escaleras de su casa: “No pasó a mayores”

Es noticia y esta vez, extrañamente, no es por una polémica, la actriz ecuatoriana Sofia Caiche, sufrió recientemente una aparatosa caída dentro de las instalaciones de su casa, específicamente en las escaleras, donde resbaló sufriendo varias golpes, pero “no pasó a mayores”, así lo informó la misma presentadora de televisión, por medio de su cuenta en Instagram.

La también modelo posteó el video que guarda el momento exacto de su caída, donde se le observa bajar por las escaleras y seguidamente se le ve resbalar, en primera instancia se puede creer que fue su cabeza la que amortiguó el impacto, sin embargo, Sofía explicó en su grabación que fue su brazo quien recibió el mayor golpe.

“Buenos días mis amores ❤️Aquí contándoles mi desgracia con alegría gracias a Dios que no pasó a mayores el día de ayer 😅🙏…. Como en cuestión de segundos pueden ocurrir las desgracias, por suerte no me fracture el codo, solo me golpee el brazo que lo tengo morado, me duele el codo y me tronché mi dedo pulgar👍🏻, pero de ahí todo bien, trabajando normal que para mi es mi mejor medicina”, informó Caiche.

Asimismo, en el video se puede ver como la actriz fue socorrida inmediatamente por sus hijos, de igual manera, Sofía realizó varias publicaciones en sus historias de Instagram, donde no solo mostró el moretón que le quedó en su brazo a causa del accidente, sino también detalló que ya se encontraba en espera de realizarse las radiografías correspondientes, para verificar con mayor exactitud que todo esté en perfecto estado.

La presentadora agradeció los mensajes y las muestras de preocupación por parte de sus seguidores y recalcó nuevamente que si bien la caída le hizo perder el aire por algunos segundos, no existe nada que lamentar. Un pequeño susto y anécdota para la ecuatoriana.