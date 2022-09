Innegable: Estas serían las pruebas de que Yailin si está embarazada

Yailin La cantante de ´Si tu me buscas´ aparentemente ya no puede ocultar su barriga. Agencias.

Una nueva alarma ha saltado sobre la pareja que no sale de una polémica desde el inicio de su relación. La cantante Yailin y su esposo Anuel AA, fueron vistos juntos de nuevo, luego de un largo tiempo de ausencia en las redes, y no solo eso, los enamorados que se rumoraba estaban al borde de un divorcio, parece que ya no son dos, sino tres.

Las imágenes de los esposos se ha robado el protagonismo, puesto que en las fotografías que aparentemente fueron compartidas por sus fanáticos, la cantante de ´Si tú me buscas´ luce una vestimenta negra, holgada, pero que no logra ocultar lo que parece ser una barriguita en crecimiento.

Los comentarios que más sobresalen es que “se le nota muchísimo”, cabe destacar, que hacia ya varios meses, que ´la más viral´ y el boricua no hacían ninguna aparición juntos, ni en actos públicos, ni tampoco por sus cuentas de Instagram.

Lo más cercano a esto, fue una publicación en las historias de Instagram de Yailin, donde presumió un ramo de rosas con una tarjeta con las iniciales de su esposo, hecho que logró desvanecer o desviar un poco los señalamientos de ruptura por los que venían atravesando.

Pronunciación de Anuel

Asimismo, en días pasados, el cantante de ´Mercedes Tintia´ también hizo uso de sus redes para desmentir todo lo que se venía amasando bajo su nombre, entre esos rumores, los de infidelidad, por lo que el cantante hizo un llamado a parar y publicó un contundente mensaje.

“Este año trataron todo para destruirme la carrera. ¿Se dieron cuenta? Hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozco para que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias para que se mantuvieran atacándome todo el año. Inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, es parte del texto que escribió.