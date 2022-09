Gastó 13 mil dólares en hacer su boda, el novio la dejó plantada y ella continuó con la ceremonia

Se lee y no se cree, no todas las historias de amor terminan bien y este es el claro ejemplo de ello. Una ilusionada novia invirtió todos sus ahorros para realizar su boda de cuentos de hadas y el novio nunca apareció, se dio a la huida, sin embargo, esto no detuvo a la mujer, quien pese a todo, tuvo el valor de seguir adelante con la ceremonia. La historia se volvió viral.

El increíble caso tuvo lugar en Reino Unido, el hecho causó tanto eco que llegó a la vista de los medios. De acuerdo a la versión que recoge el portal The Mirror, el acto de unión fue preparado para llevarse a cabo por todo lo alto en el Oxwich Bay Hotel en Gower, pero la mañana del día de la boda, una llamada de quien iba a ser su suegra lo cambió todo.

Historia

Kayley Stead, es el nombre de la desafortunada novia, quien por obvias razones pasó por una experiencia que la acompañará por mucho tiempo en su vida. Según recoge el citado medio, Kayley gastó al menos 12 mil libras esterlinas, equivalente a casi 13 mil dólares, para llevar a cabo su juntos por siempre, un motivo que le dio el empuje para seguir adelante con aquello que ya sabía perdido.

La última vez que la novia vio a quien se supone iba a ser su fututo esposo, fue un día antes de la boda, pasadas las 4:00 pm. “No he tenido una explicación. No es que quiera una ahora, porque está demasiado lejos”, explicó la novia al The Mirror.

Asimismo, de acuerdo explicaron los allegados, el padrino de bodas ya conocía de primera mano la información, sin embargo, se intentó no preocupar Kayley escondiéndole el teléfono, hasta agotar todas las herramientas para dar con el novio.

“Encontré mi teléfono y vi que tenía una llamada perdida de su madre. Le devolví la llamada y ella estaba llorando y me dijo que había ido a dar un paseo en las primeras horas de la mañana y que se había ido”, detalló.

Pese a la fuerte noticia, la mujer guardaba la esperanza de que se tratara solo de un arrebato de nervios, por lo que pidió a todos seguir adelante con la ceremonia, sin embargo, luego fue su suegro quien le confirmó lo que se negaba a creer. “Le pedí a las niñas, a su familia y a los padrinos que siguieran preparándose, porque honestamente creía que él iba a estar ahí”, sostuvo.

Frente aquella escena, los los padrinos y familiares de su parte, se quedaron hasta el último momento, e incluso se tomaron algunas fotografías con la novia. Cabe destacar, que la pareja tomó la decisión de casarse tras 4 años juntos, sin embargo, esto no bastó para el novio.