No hay una sola edad para disfrutar de Bad Bunny y un padre lo demostró

El próximo 16 de noviembre el Ecuador estará expectante por el concierto del máximo cantante del género urbano. Bad Bunny brindará un show único en el estadio Olímpico Atahualpa y pondrá a vibrar a los miles de fanáticos.

Aunque el interprete de Titi Me Preguntó es amado y odiado, esto no quiere decir que no sume adeptos de todos los rangos etarios. Fue de esta manera que un joven decidió convertirlo en viral a su padre y demostrar que no existe edad para disfrutar del Conejo Malo.

El usuario Mau López grabó a su progenitor antes de entrar al concierto en Houston, Estados Unidos. En el hotel que cogieron solo para poder ir a la ciudad y acudir a una de las citas del puertorriqueño en Norteamérica, este padre ya estaba cantando sin parar una de sus canciones más pegadizas,

Momentos después de mostró que el señor de avanzada edad demostró volver a la juventud al bailar sin temor cada tema del puertorriqueño. El clip sumó múltiples comentarios que advertían que a pesar que Bad Bunny es odiado no cabe duda que no pararemos de bailar sin sus sencillos.

“Tienes el mejor padre del mundo”, “qué flow”, “que lindo” son algunos de los mensajes más repetidos desde entonces en su cuenta de TikTok

¿Cuánto gana?

En la actualidad, Bad Bunny es considerado uno de los reguetoneros más importantes de la historia, destacando que gracias a su trabajo ha logrado alcanzar una gran fortuna. Así que te compartimos cuánto gana en un solo día.

De acuerdo con el sitio “Pollstar”, la gira de Bad Bunny, “Hottest Tour”, es la más lucrativa del mundo, con ingresos promedio de 7.9 millones de dólares.