Carolina Jaume dice adiós a la depresión: “Me verán volver como la mujer que siempre fui”

La actriz ecuatoriana Carolina Jaume, parece estar tomando un nuevo aire en su vida, la ex presentadora de televisión en los últimos días se ha visto más sonriente y activa en las redes sociales, luego de haber comparecido hace poco, a declarar en el proceso legal que lleva a cabo contra su ex esposo Allan Zenck, del cual no se conoce aún un resultado certero.

La modelo ha realizado diversas publicaciones en su cuenta en Instagram, en las cuales no ha dicho de manera oficial que ganó, pero da a entender que las cosas están yendo a su favor en todo el proceso judicial y tal parece que en lo personal también. Jaume quien ha sufrido durante un largo tiempo de depresión, hizo publico mediante su red social, que esa etapa de su vida ahora ha quedado en el pasado.

“La belleza empieza cuando decides ser tu misma. No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es. Recuperar de nuevo mi confianza es la mejor prueba del amor hacia mi misma y cuando te amas a ti mismo, tomas mejores decisiones”, es parte del texto que escribió Jaume, haciendo alusión a su estado de salud.

Asimismo, agregó: “Mejorarse de la depresión requiere un compromiso. He hecho ese compromiso por mi amor a la vida y por mi amor a aquellos a los que más amo MIS HIJOS. Persigo mi mejor versión sin poner en riesgo mi salud mental”.

Para cerrar el escrito dejado, la guayaquileña dijo: “No juzgues mi camino sino sabes lo que he vivido. Solo puedo decirles que: LA DEPRESIÓN YA NO CONTROLA MI VIDA! Pronto me verán volver como la mujer que siempre fui pero en mi mejor versión”.

De acuerdo como ella misma lo ha asegurado, Carolina Jaume se encuentra recibiendo ayuda psiquiátrica, para superar todos los altibajos que su divorcio y ahora la batalla legal que lleva con su ex esposo ha traído.