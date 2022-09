Carolina Jaume en debate legal con Allan Zenck: “No ha depositado absolutamente nada”

Una polémica que parece no tener final, la ex presentadora de televisión Carolina Jaume y su ex esposo Allan Zenck, siguen batiéndose en duelo, en la arena de lo legal. Las audiencias de su proceso continúan y cada nuevo encuentro, los pone más al centro del ojo de los medios.

En la más reciente presentación de los ex esposos en el Complejo judicial norte, la artista ecuatoriana sacó a relucir pruebas donde expuso que Allan Zenck no estaba al día con los pagos de la pensión y manutención de su hijo.

“No has depositado nada, y el sábado hizo un fiestón y era nuestro aniversario”, dijo Jaume frente a la prensa, al tiempo que mostraba los registros de la ausencia de depósitos.

“Espero que no me revoquen las medidas de protección , la número 7 ya que el lunes en audiencia pudimos demostrar que el señor no está apto para ser responsable de mi hijo”, aseguró la también actriz.

Cabe destacar, que Allan Zenck no rindió ningún tipo de declaración, contrario a eso esquivó por completo la mirada de los medios. Esta audiencia se desenvuelve aún en torno al primer caso, de “medidas de protección”, por la cual habría iniciado todo la confrontación en la que se encuentra la ex pareja.

Hace alguno días, Carolina Jaume, admitió frente a los medios de comunicación, que todo el desarrollo legal ha sido un golpe duro para ella, puesto que ha recibido múltiples criticas, por lo que se encuentra incluso recibiendo ayuda psiquiátrica.

“Yo perdí ciertas facultades de mí, como poder hablar elocuentemente, no podía manejar, no podía dormir, y mientras yo no pueda hacer esas cosas, no soy responsable conmigo misma y no puedo ser responsable”, explicó la ex presentadora.

La ex pareja debe seguir acudiendo a los juzgados hasta que se tome una determinación definitiva con relación a su caso.