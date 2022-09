Tras 7 años Dieter Hoffmann dice adiós a Vito Tvo e inicia en ´Los Hackers de la Farándula´ ¿Quién es?

Un cambio de aires, pero no de contexto, el presentador de televisión Dieter Hoffmann, ha decidido pasar página en lo que se refiere a la trayectoria de su vida profesional. El afamado periodista de farándula ecuatoriana se despide del espacio para el que trabajó por siete años Vito Tvo, para saltar de lleno a la televisión nacional con un segmento propio en Ecuavisa, “Los Hackers de la Farándula”.

El periodista dedicó unas palabras de despedida en el espacio de ´Full Farándula´ donde expresó todo el agradecimiento al equipo y espacio para el que formó parte y dijo:

“Realmente son siete años maravillosos, de crecimiento, de aprendizaje, yo me voy de verdad con mucho conocimiento, muy agradecido con la familia de Vito Tvo, porque todos estos años han sido momentos que me han servido mucho para formarme de quien soy ahora, hace siete años atrás no podía ni hablar en cámara, o estaba muy nervioso, todo este proceso, todo este criterio formado, a todos acá, gracias”, expresó el periodista.

De igual forma, Dieter agradeció no solo la oportunidad, sino también la permisividad que brindaron a la hora de aparecer en cámaras. “Me dejaron ser yo, eso es lo que me llena mucho de satisfacción, de haber tenido la oportunidad de ser yo mismo, así que gracias, esta oportunidad es un reto profesional que he estado esperando por mucho tiempo”, agregó el presentador, haciendo alusión a la nueva etapa de la que hará parte.

¿Quién es Dieter Hoffmann?

El guayaquileño es tecnólogo para Comunicación en TV, carrera que estudió en el ITV. Es altamente conocido por su soltura y perspicacia en el mundo de la farándula, no le teme a contar la verdad, sin embargo, se confiesa precavido de tocar espacios personales, tal como la sexualidad.

Dieter Hoffmann tiene 28 años, de los cuales dedicó 7 al segmento de “En Contacto”. Según se describe el mismo, es una persona un tanto “sarcástica en sus comentarios”, sin embargo, no es alguien que se dedique hacer maldades ni a irrespetar la vida privada.

“Los Hackers de la Farándula” saldrá al aire a las 14:00, donde cada integrante se encargará de exponer “sin pelos en la lengua” las polémicas de los personajes de la gran pantalla a nivel nacional.