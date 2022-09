Kike Jav anuncia decisión de su negocio: ¿qué pasó con Las Salchis?

El influencer ecuatoriano, Kike Jav, anunció que daría una importante noticia sobre su negocio ‘Las Salchis’ tras recibir varias críticas sobre la calidad, cantidad, precio y servicio en algunos locales.

“Las Salchis del Kike Jav, un negocio que quise emprender ya casi dos años con amigos y el apoyo incondicional de mi familia en cada paso. Un negocio que me ha enseñado muchísimas cosas, que ha recibido muchísimas críticas. Hemos cometido varios errores, pero nos ha servido para aprender y mejorar. También hemos tenido muchos triunfos, y logrado cosas que parecían imposibles”.

En su discurso parecía que anunciaría una mala noticia, pero no, ‘Las Salchis’ ahora se expanden a otras ciudades de Ecuador.

“Después de estos años hemos tomado la decisión como ‘Salchis’ de expandirnos a nivel nacional y ustedes se preguntarán por qué no lo han hecho antes (...) ‘Las Salchis’ tuvieron un boom muy mediático, llegaban muchas propuestas de comprar las franquicias, pero aún no estábamos preparados porque los errores los aceptó y no queremos que los cometan ustedes”.

— Kike Jav