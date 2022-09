¿Ganó Carolina Jaume a Allan Zenck?: “Esta es una primera gran victoria”

La mirada de los medios no se despega ni un segundo de cada avance que se da en el proceso legal que se lleva a cabo entre la ex presentadora de televisión Carolina Jaume y su ex esposo Allan Zenck. Aunque no se tiene una declaración certera y con detalles de los puntos abordados durante su último encuentro, todo parece apuntar que la actriz lleva varios puntos a su favor en la contienda.

“Me he acercado mucho a Dios, yo sabía que una madre que ora de rodillas por su hijo, es una mujer que triunfa. Aunque recién esto es el comienzo, esta es una primera gran victoria. Yo lo veía muy difícil, pero la justicia, mis pruebas, la verdad triunfó”, aseguró Carolina Jaume, entre lágrimas y sonrisas, tras ser abordada por los medios a su salida del juzgado.

La también modelo no hizo oficial la victoria, sin embargo, no pudo ocultar su emoción y su sonrisa, luego de dar por terminada la audiencia.

Por otro lado, quien no da respuesta alguna frente a la prense, es la ex pareja de Carolina, Allan Zenck, quien se mantiene en posición esquiva y no brinda ningún tipo de declaración. Sin embargo, Allan es otro por sus redes sociales, donde se encuentra muy activo, pues recientemente hizo una publicación presumiendo el regalo de su actual novia, donde aseguró que gracias a ella “su felicidad se completa”.

La última información que se conoció en relación al juicio que lleva la ex pareja, es que el empresario estaría faltando a su compromiso de pago de pensión, información que dio a conocer Carolina Jaume, con pruebas en mano.

Hasta el momento no se ha hecho una pronunciación oficial del estado real de la audiencia, sin embargo, el rostro de la ex presentadora es una clara señal del rumbo que lleva el caso.