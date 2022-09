En claves: Estas serían las pistas de que Yuribeth Cornejo y Jefferson Orejuela ya no están juntos

Bien dicen que cuando hay amor se nota hasta en la mirada, pero cuando no lo hay también. Desde hace algún tiempo la chica ex reality Yuribeth Cornejo y el futbolista Jefferson Orejuela han ido sembrando de a poco, la duda de que algo no está bien en su relación, al punto que a la fecha se habla de que estarían separados, aunque ellos aún no lo hayan hecho oficial.

Y es que cuando existe un problema, lo primero y que más tiende a delatar son las redes sociales. Lo último que se supo de los novios, es que ambos borraron todas las fotografías juntos de sus Instagram, otra clara señal de que algo no está yendo bien, hacemos un recuento de pistas claves, que sugieren que la pareja ha tomado distancia.

1. Ausencia de publicaciones

La primera pista que llamó la atención de los medios, surgió de las redes, los novios solían tener la costumbre de compartir publicaciones de sus viajes juntos, historias, dedicatorias, etc. Sin embargo, esto cambió, primero fue un mes, después dos, hasta que ya ninguno realizó ninguna otra publicación ni siquiera en mención del otro.

2. Asistencia a eventos separados

Una segunda señal de alarma, saltó, luego que la ex participante de ´El poder del amor´ se dejara ver en un concierto rodeada de amigos y hasta de su ex Juan Miguel Vallejo, sin embargo, el centrocampista del Guayaquil City de la Serie A no estaba por ningún lado. En esa ocasión, Yuribeth argumentó, que el mismo no pudo asistir porque su trabajo “no le permite trasnocharse”.

3. Cumpleaños feliz pero sin Jefferson Orejuela

Esta podría decirse que es una de las evidencias más contundentes, la modelo celebró su cumpleaños y el futbolista ni asistió, ni la felicitó, al menos no por redes sociales. Yuribeth publicó una seguidilla de felicitaciones en sus historias y ninguna pertenecía a Orejuela.

4. Eliminaron todas las publicaciones juntos

Y si ya no tenían ninguna foto reciente juntos, ahora ya no guardan ni siquiera una antigua, la pareja borró todo lo que los vinculaba en sus Instagram, acto que según explicó Yuribeth “es una decisión que tomaron juntos”.

5. Detalles

La chica ex reality fue captada por las cámaras de ´De boca en boca´ a punto de abordar un avión, con una rosa en la mano, detalle que no le fue dado por su novio. “Son detalles que no puedo contar por ahora, pero hay que agradecer estos detalles que son muy bonitos. Son importantes y los valoro”, dijo.

Cabe destacar, que Yuribeth defiende bajo todo argumento que Jefferson Orejuela y ella siguen juntos, aunque todo apunte a lo contrario, habrá que esperar que sea el futbolista quien cuente su versión.