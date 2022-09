Entre fans y emoción: Así transcurrió la grabación del videoclip ´Ni borracha´ de Dayanara Peralta

Entre gritos, aplausos y mucha emoción, así transcurrió la grabación del nuevo sencillo musical de la cantante Dayanara Peralta, quien anticipadamente, extendió una cordial invitación a todos sus seguidores, para que se hicieran participes de la filmación de ´Ni borracha´.

La actriz se paseó despampanante por las calles de la Plaza Guayarte, lugar donde se aglomeraron todos sus ´DaDaBabys´, en espera de poder acceder a su papel prometido y debutar así junto con su artista favorita. El medio de farándula ´De boca en boca´ acudió a la grabación oficial y obtuvo más detalles de lo que será esta nueva puesta en escena.

¿De donde nació ´Ni borracha´?

Al ser consultada por el citado medio de acerca de donde vino el título, Dayanara explicó que todos los nombres de sus éxitos musicales son: “Títulos directos, directos para que las mujeres se identifiquen y canten”. Asimismo, la cantante detalló que ´Ni borracha´ nació de una experiencia, pero no propia, sin embargo, si venía de alguien cercano. “Fue una canción que nació de una experiencia de una de mis mejores amigas y me tocó mucho”.

En relación a la decisión de involucrar a sus fanáticos de manera directa en el videoclip, la actriz mencionó que la canción surgió porque fue el mismo público quien la alentó.

“Me acuerdo que llamé a mi amiga guitarrista, lo subí al instagram, la estrofa y el coro que estaba en ese tiempo, y le dije a la gente ¿Les gustaría que saque esta canción? Y hubo casi 4000 comentarios de la gente diciendo que sí, y al momento de pensar en el video yo conversaba con el equipo y les dije: Ellos eligieron la canción, yo quiero que sean ellos los que aparezcan en el video”, dijo.

La cantante también tocó temas con respecto a su estética y las criticas que en ocasiones suele recibir y dijo que “efectivamente me he realizado operaciones, me he hecho la nariz y cosas así, la gente a veces exagera un poquito, la gente no entiende que cuando uno crece uno cambia, cuando te bajas de peso cambias, todas las personas evolucionamos. No me duele, pero si a veces tienes esa necesidad de explicarles, yo a veces si les respondo a unos cuantos fans, que a veces son super efusivos”.