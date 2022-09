Dayana Peralta se acerca más a sus fans y los invita a participar en su nuevo videoclip ‘Ni borracha´

La cantante Dayana Peralta viene con todo y quiere tener a sus fans más cerca que nunca, para el lanzamiento de su nuevo éxito, así lo dio a conocer la ecuatoriana, durante la transmisión del programa ´En Contacto´, donde anunció no solo que traía una nueva puesta musical, sino que para este hit quería salirse de lo común, por ello quería que sus seguidores se sumaran y participaran a su lado.

“Más que una noticia, una invitación. Mi familia “En Contacto” ustedes saben que yo siempre tengo una primicia para ustedes”, dijo la intérprete de ´El desquite´, antes de revelar de que se trataba su pronunciación.

Seguidamente, la también actriz explicó que fue en medio de un arrebato de creatividad y locura, que nació lo que será esta nueva canción, sin mencionar el título de la melodía, sin embargo, más tarde, por medio de su cuenta de Instagram, Dayana puso nombre a su estreno.

´Ni borracha´

“Hola, hola mis DaDaBabys les quiero contar algo increíble. Mañana voy a grabar el nuevo videoclip de mi canción ‘Ni borracha´ en Plaza Guayarte, a partir del mediodía, pero no quiero grabar solita, quiero que ustedes me acompañen. Los espero, no me fallen”, fue la extensión de la invitación realizada por la ecuatoriana a través de su red social, para con sus seguidores.

Esta sería la primera grabación que la cantante realice de acceso abierto a su fanaticada, por lo que se espera que las calles de la Plaza Guayarte se desborden de personas. La voz de ´Adictivo´ explicó además en el pie de su publicación, que los asistentes podrán ir vestidos como ellos quieran, con el color de su preferencia, lo que da una pista de que esta será una filmación muy viva y cargada de colores.

“Utiliza de Outfit tu color favorito”, posteó.