Dayanara Peralta confiesa que sufría de problemas de inseguridad

Dayanara Peralta, a sus 25 años, es una de las máximas representantes del género urbano en el Ecuador. La guayaquileña, desde su ascenso musical, no duda en mostrar su físico – ella proyecta en cada fotografía una sonrisa- y ha servido de inspiración en moda y música.

Aunque, esta seguridad que proyecta en cada uno de sus conciertos y videos musicales es prácticamente recién ganada o está en proceso de construcción. Peralta, esposa del conductor de TV y actor Jonathan Estrada, reveló que sufría problemas de inseguridad de niña.

A través de una publicación en Instagram, la participante en Viña del Mar en la edición 55, indicó que la música fue esa aliada para enfrentar la timidez en su época de infante.

Confesó que se acomplejaba de su color de piel, ojos oscuros y demás. “Dios me mandó la profesión que esa niña de 10 necesitaba”, recalcó.

“Desde niña he tenido problemas de inseguridad y no me avergüenza compartirles esto porque quizás pensarán que al ser “artista” todo es perfección y derroche de seguridad, pues no”, escribió.

“Hoy decidí subirles esta foto con mis ojos negritos pero con una sonrisa por compartirles este proceso que lleva algunos años”, finalizó.

Su carrera como solista empezó en el 2017 con su tema “Pobre y Triste”. Participó en el LX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de 2019, y concursó en la categoría de competencia internacional con el tema El Innombrable, donde obtuvo la aceptación del público y un puntaje destacado. Tuvo el apoyo vía Twitter de la cantante Mirella Cesa, ganadora del festival en 2018.