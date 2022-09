Tabata Gálvez sobre su etapa de drogadicción en ´El veneno de la verdad´: “Destruí toda mi familia”

“Tuve problemas con las drogas, destruí a toda mi familia, a mis hermanos, a mis papás, a mis hijas, a mis amigos, a mí entorno, a mi sociedad. Yo como persona lo perdí todo, mi empleo, lo perdí todo”, reveló entre lágrimas, la actriz ecuatoriana Tabata Gálvez, quien decidió contar toda su verdad, en una entrevista del programa ´El veneno de la verdad´.

La popular conductora de televisión quien es conocida no solo por su amplia trayectoria en los medios, sino también por mantenerse siempre en el centro de la polémica de la farándula, mostró su lado más sensible y habló acerca de la Tabata fuera de cámaras, la que pocos conocen.

La también animadora reveló que fue a sus 21 años, que ella entró al mundo de las drogas, decisión que trajo grandes consecuencias en su vida, empezando por el resentimiento de sus hijas, de las que tuvo que alejarse por un tiempo por las mismas razones.

Infancia de Tabata

Otra de las aristas abordadas durante su espacio de confesión, fue su infancia, momentos que recuerda entre dulces y amargos, pues la separación de sus padres marcó un trayecto de su vida, sin embargo, tras ser consultada sobre los sentimientos que guarda para ellos, Tabata expresó que en relación a su papá, aunque tenga años sin verlo:

“Él me enseñó a pararme en un escenario, él me enseñó a ser una mujer frontal, él me enseñó a sonreír mientras estaba destruida”, dijo, al tiempo que aseguró que para su madre no tiene más que palabras para pedir perdón, pues fue a ella a una de las personas que más hizo daño en su época de adicción; “Cada que me tocan el tema de mi mamá es lo primero que me salta, decir perdón, perdóname mami”.

De igual forma, también detalló como fue su niñez, su puesta en escena con la vida, y movida por el sentimiento, narró cual fue uno de sus primeros trabajos. “A mí y a mi hermano menor se nos ocurrió vender periódicos, nosotros hicimos une empresa de eso, terminamos vendiendo 100 periódicos diarios, todo lo tomábamos como juego, pero no nos estábamos dando cuenta que estábamos viviendo cosas duras, el hogar disfuncional que me tocó vivir también me ayudó a ser fuerte”, aseguró.

En relación a sus inicios dentro del mundo de los famosos, la actriz explicó que los tiempos han cambiado, pues su primer papel lo obtuvo a regañadientes, de parte de Carl West, productor de la serie ´Emergencia´, quien alguna vez le aseguró que ella nunca llegaría a ser famosa.

“Él me dijo a mí que yo no servía, él a mí me dijo ´tú nunca serás actriz, no sirve, sáquenmela de mi set´, yo salí llorando, pero justo no le llegó la actriz ese día a Carl y no había quien más lo haga, entonces él me dijo ´¿Crees que lo puedes hacer?´, pero de esta forma que te lo estoy diciendo, que yo decía gringooo... y le dije por supuesto que lo puedo hacer y mucho mejor de lo que tu piensas y lo logré, lo hice, me quedé de actriz de reparto, me pidió disculpa”.

Para cerrar, Tabata aseguró que todos los procesos que ha pasado en su vida, han hecho de ella alguien fuerte. “Soy una mujer con mucha paz ahora”.