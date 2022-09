Video: Gerard Piqué ya presume a Clara Chía Marti hasta en sus partidos del Barcelona

Piqué y Clara Chía La pareja ya no se molesta en ocultarse. Agencias,

Ya en esta historia no queda nada que esconder, el futbolista Gerard Piqué ya ha hecho más que oficial su nuevo vinculo amoroso, con Clara Chía Marti, no se necesita de ningún comunicado, claramente lo que está a la vista no necesita de anteojos. La nueva pareja ya se pasea abiertamente y se da demostraciones de amor sin ningún tipo de cohibición.

Nuevamente fue el lente del paparazzi Jordi Martin, quien captó a los novios más juntos que nunca, y a la joven de 23 años, reemplazando a la cantante Shakira, en el puesto de las gradas que antes le correspondía como pareja del catalán.

El periodista le siguió el rastro a los enamorados hasta la ciudad del amor, París. En el video difundido por Martin, se puede observar a Clara y Piqué, dedicarse miradas de complicidad, caricias, y hasta uno que otro beso, frente a la vista de todos los asistentes del restaurante, donde se encontraban cenando.

Otro dato que destacó el afamado paparazzi de la prensa rosa, es que la novia de Piqué no dejaba de ver noticias en su teléfono celular, en las que se le comparaba con la intérprete de ´Waka Waka´.

¿Cómo va la conciliación entre Shakira y Piqué?

Hace tan solo unos días, que la barranquillera y el catalán se reunieron en compañía de sus abogados para tratar los últimos puntos, sobre su separación y la custodia de sus hijos, sin embargo, hasta el momento la ex pareja no ha llegado a ningún acuerdo, por lo que se presume se tendrían que ver la cara delante de un juez, para que tome la determinación a la que ellos se niegan a ceder

Aparentemente, el futbolista ha rechazado todas las propuestas que Shakira ha puesto en la mesa en relación a Sasha y Milan, Piqué se vio salir muy disgustado de la conciliación.