“Quiero que me dejen así como Jlo”: Ella es la ecuatoriana que se quiere parecer a la reconocida actriz hollywoodense tras operarse

Una ecuatoriana quiere parecerse a Jennifer López. Se trata de Fiorella Bruno quien habló sobre sus futuras operaciones estéticas donde aseguró que quiere parecerse a la actriz hollywoodense.

“Me quiero hacer como unos retoques, en todo menos en la cara. De ahí todo me quiero hacer, pero por profesionales de gente que realmente sepa porque quiero que me dejen así como Jlo”, señaló también que se hará lipo, abdominoplastia y operación de senos, dijo Bruno en una entrevista para De Boca en Boca.

Así mismo agregó: “no quiero bebés por el momento, quiero hacer un cambio en mi vida. (...) Por más de que voy al gimnasio, lo necesito”.

Otras de las razones por las que quiere cambiar su estilo es por las críticas que ha recibido desde las redes sociales, donde le han hecho acuerdo respecto a su contextura actual.

“Ers una gorda, te has descuidado, ahora que tienes marido lo tienes que cuidar más. Yo como cuando tengo problemas. Pero yo me opero porque me opero”. agregó la guayaquileña.

[ Por estos looks comparan cruelmente a hijas de JLo y Jennifer Garner y dejan ver lo peor ]

[ JLo y Ben Affleck en crisis y la cantante teme un nuevo divorcio ]

Fiorella Bruno aclaró su situación con Jimar Vera

La exparticipante de Reality Combate, Fiorella Bruno, expresó a En Contacto, que las publicaciones que realizó en su Instagram hace cuatro meses, cuando tenía problemas con su actual pareja, Jimar Vera, la ayudaron a aprender.

“No me arrepiento de haberlo hecho, porque quizás eso me sirvió a mí para aprender y no volver a hacerlo”, fueron las palabras de Fiorella en entrevista exclusiva con Leonardo Quezada, para el programa matutino

El pasado mes de abril de 2022, la relación tuvo problemas y tanto Fiorella Bruno como Jimar Vera, estuvieron en el ojo del huracán, luego de que la exreality desalojara a su esposo, con la ayuda de la policía, del hogar que compartían, por una supuesta infidelidad.

Así mismo, indicó que todo lo que pasó y todo lo que ella escribió en sus redes sociales se pudo haber evitado y que todos los que terminaron involucrándose cometieron errores, al igual que ella “pero es bueno ya limpiar y olvidarse de eso”.