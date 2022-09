Luisito Comunica y sus vanidades: “Cuando voy al cine no compro dos asientos, compro hasta seis”

Algunas celebridades son amantes de los autos lujosos, prendas con diamantes, casas de millones de dólares... Y otros simplemente optan por adquirir las mejores ubicaciones del cine, donde no puedan ser molestados por nadie, este es el caso del influencer mexicano, Luisito Comunica, quien se confesó enemigo número uno de los ruidos molestos de las personas que asisten a las salas de cinema.

Fue durante el programa ´Qué película ver´ conducido por Gaby Meza, que una de las figuras más importantes de las redes sociales, reveló ciertas excentricidades personales.

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad compro siempre... cuando voy acompañado... no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, detalló el youtuber.

Hay que destacar que este es uno de los lujos más modestos por los que se ha hecho tendencia el creador de contenido que posee el título del youtuber latinoamericano con más seguidores, pues una de sus más populares adquisiciones fueron los llamados ‘Tenis de Jesús’, unas zapatillas de edición especial de la marca NIKE, las cuales tienes en la suela una burbuja con agua bendita sacada del Río Jordán, un lugar que hace que el complemento de vestimenta sea considerado como uno de los más costosos, puesto que es aquí donde se dice fue bautizado Jesús.

Luisito Comunica lo hizo de nuevo, así presumió los polémicos “zapatos de Jesús”, valen más de 100 mil pesos 💸 pic.twitter.com/uYfqZyMSuP — Lo + viral (@VideosVirales69) December 29, 2021

En relación al por qué de la manía de comprar varios boletos de cine, detalló que esto se debe a que es muy delicado en ciertos aspectos: “Soy bien especialito con que estén masticando, riéndose, hablando”, dijo.

De igual forma, el influencer se describió como “considerado” porque es algo que apunta no hace cuando son películas muy importantes, o de arte, porque según explicó, son funciones a las que entre poca gente.