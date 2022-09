Revelan más detalles de reunión de conciliación entre Shakira y Piqué: Se prevé que irán a juicio

Tal parece que la ex pareja no conoce la palabra acuerdo, luego de un largo tiempo separados, donde cada uno ha comenzado una nueva vida de manera individual, la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, volvieron a verse las caras, este jueves 15 de septiembre, con el fin de llegar a una posible conciliación, en relación a sus hijos; Sasha y Milan, sin embargo, el resultado nuevamente no fue el mejor.

De acuerdo a la información recabada por los medios de prensa nacionales que cubrieron la polémica cita, la barranquillera y el catalán siguen sin encontrar un punto medio en el converjan sus intereses.

Aparentemente, la intérprete de ´La tortura´ habría puesto nuevas cartas sobre la mesa con términos estipulados en las cláusulas, contraofertas y documento , sin embargo, el astro del Barcelona, no estuvo de acuerdo con ninguna, por lo que se levantó y dio por terminada la reunión, que duró menos de 40 minutos.

Declaraciones del abogado de Piqué

Hasta el momento, la única versión oficial que se maneja de lo que habría sido esta conciliación, fue dada a conocer por el representante legal del futbolista, Ramón Tamborero, quien explicó a la prensa que pese a los varios intentos y propuestas, sigue sin haber un pacto entre los padres.

“No se ha llegado a una solución favorable para todas las partes” (...) lo más importante para los dos es el bienestar de los hijos”. Asimismo, agregó que “intentaron argumentar y defender sus derechos, pero eso impidió que se encontrara un punto medio favorable para la familia que crearon juntos”.

Todo apunta que el caso que ya lleva varios meses en constante debate, iría a juicio, debido a que por medios propios, las partes no logran conciliar. Ahora se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas opciones, de no cerrarse ninguna conciliación, sería un juez quien tome la determinación de la custodia de los hijos de los artistas.