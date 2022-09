Denisse Angulo opina sobre el Tráiler de ‘La Sirenita’: “Ella se ganó el papel por su talento, no por el color de piel”

El tráiler de la nueva versión de ‘La Sirenita’ ha conmocionado las redes sociales, por el hecho de que la actriz que personifica al emblemático personaje es de piel negra. Ante esto, muchas son las celebridades, artistas y personas del medio que se han pronunciado, entre ellas, la ecuatoriana Denisse Angulo, quien a través de Instagram expresó las sirenas pueden ser de cualquier forma “son seres mitológicos”.

“Mi gente no olvidemos que las sirenas son seres mitológicos. No existen y pueden ser de cualquier manera así que a mí me gusta La Sirenita”, apuntó la ecuatoriana.