Niño Prodigio habló sobre la salud de Eugenio Derbez: “Se va a recuperar y algo grande pasará”

Victor Florencio, mejor conocido como ‘Niño Prodigio’, habló sobre la salud del actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, tras el accidente que sufrió y que lo llevó a realizarse un procedimiento quirúrgico del que se recupera. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Le sale la carta de la maldad, del diablo. Esto implica hechicería, maldad, gente mala y mucha envidia” — ‘Niño Prodigio’, en un video publicado en su Instagram.

Aunque se refiere a algunas situaciones poco alentadoras, asegura que le llegará aún más el éxito. Derbez recuperará perfectamente y algo grande sucederá en su vida. Sin embargo, para que ello suceda deberá hacer algunos cambios en su ámbito laboral.

“Después de la tempestad, viene la calma y verá la luz. Se va a recuperar y algo grande pasará, pero debe hacer algunos cambios. Algunas personas te han ayudado a alcanzar el lugar en el que estás, pero ten por seguro que no le debes nada a nadie”. — ‘Niño Prodigio’, en un video publicado en su Instagram.

Derbez, de 61 años, se está recuperando de una “larga y complicada cirugía”, que fue realizada a finales de agosto.

El actor se golpeó fuertemente el hombro mientras participaba en un juego de realidad virtual, según había revelado Gustavo Adolfo Infante, del programa mexicano “Sale El Sol”.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme “CODA”, premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino por la intervención quirúrgica, el actor ya grabó la película “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.

Con datos de EFE