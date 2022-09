Juan Miguel Vallejo deja como mentirosa a Yuribeth: “Pasamos una noche increíble”

Juan Miguel Vallejo declaró en una entrevista a Reinaldo Vásquez que Yuribeth Cornejo no le dijo en ningún momento durante el concierto de Wisin y Yandel en Ecuador que era soltera. El ‘Rey farándula’, le preguntó al ex chico reality si estaba enamorado de la ex presentadora de televisión, pero este respondió que aún no podía decir que sí, aunque si sentía atracción por Cornejo.

Aseguró que, hasta el día del concierto, que pertenece al tour ‘La última misión’ de los reguetoneros, no había conocido a Yuribeth, “te puedo prometer que la conocí ese día, a través de un primo que también estaba allí”.

Sobre la relación de Yuribeth con Jefferson Orejuela, dijo que si están o no separados es algo que no preguntó, pero “ella nunca lo mencionó y tampoco se lo pregunté porque no me incumbe. Ese es un problema que ya tendrían que aclarar ellos dos como pareja”, sentenció el ex chico reality.

Un texto que acompaña la entrevista del ‘Rey farándula’ en YouTube, detalla que el joven guayaquileño confesó “de la boca de ella me dijo que no tenía nada con Jefferson Orejuela, así que si ella está soltera y yo también, todo puede pasar”, sin embargo, en el material audiovisual no se escucha a Vallejo decir esta parte.

Así mismo, afirmó que él está soltero y que Yuribeth le pareció una mujer muy guapa, con quién estaría dispuesto a salir si ella así lo quiere.

También expresó que durante la noche la pasaron increíble y que ambos hicieron buena química. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, pareciera que ambos se dan un beso, pero Vallejo afirmó que nada pasó y solo se divirtieron entre amigos.