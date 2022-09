¿Cuánto tiempo puede Carolina Jaume tener su cuenta de Instagram cerrada?

La modelo y presentadora de televisión Carolina Jaume sorprendió este fin de semana pasado al cerrar su cuenta de Instagram. La exparticipante del Poder del Amor 2 habría tomado esta decisión después de múltiples polémicas que afectaron su estabilidad emocional.

Durante este lunes 12 de septiembre, el conjunto de panelistas de En Contacto, indicaron que la guayaquileña regresará pronto y solo es un breve receso que se tomó para estar tranquila.

¿Cuánto tiempo puede tener la cuenta cerrada?

Según las polémicas de Instagram, una cuenta se puede desactivarse el tiempo que el usuario lo requiera ya que no hay límite . Es decir, Jaume puede tener su cuenta cerrada por años que no pasará nada y su información no se perderá.

No obstante, el proceso de desactivar la cuenta si tiene un límite. Esto se puede hacer una vez cada seis días.

Polémicas

La última semana fue fuerte para la expresentadora de En Contacto. Jaume tuvo un lío con los actores Víctor Aráuz y David Reinoso por un video donde ambos simularon la atención mediática de la exparejas de Allan Zenck sufre por la custodia de su hijo.

A este inconveniente, se suma el conflicto con la abogada Karen Moreira. La jurista publicó unos videos donde hablaba de la situación de la actriz y Allan Zenck. Moreira también ofreció algunos consejos sobre lo que debería hacer la guayaquileña debido a que su audiencia se volvió mediática debido a que acudieron todos los medios de farándula.

Estos clips no fueron de agrado para Carolina por lo que se filtraron audios donde le exigió a la “abogada TikTok” que borre sus videos y sus “estupideces” que había dicho en la plataforma solo para ganar fama.