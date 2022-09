Carolina Jaume ataca de nuevo: Esta vez a una abogada de Guayaquil que habló de su caso en TikTok

La polémica persigue a Carolina Jaume, aunque salió disculpándose con los actores ecuatorianos a los que atacó por una broma donde presuntamente se burlan de ella, volvió a sacar su lado más oscuro y le pidió a Karen Moreira, abogada de Guayaquil, que no utilice su casa “para hacerse famosa”.

“La abogada TikTok que habla de gente famosa porque no tiene de que más hablar. Le pido por favor no haga abuso de mi imagen para hacerse conocida abogada Tiktok. Espero por favor que borre las estupideces que ha escrito y que ha puesto de mí y de mi aún esposo”, dice Carolina Jaume en unos audios que le envió a Moreira.

La abogada con especialidad en las áreas civil y familiar y laboral y empresarial, graduada de la Universidad de Guayaquil, se pronunció en su cuenta de TikTok sobre la audiencia que hubo hace unos días, entre la actriz y su ex pareja Allan Zenck ya que, sus seguidores le pidieron opinar sobre el caso.

View this post on Instagram

Con 89 mil seguidores en la red social china, la profesional del derecho se limitó a opinar sobre los acontecimientos ocurridos en la audiencia del 2 de septiembre de 2022, haciendo énfasis en las declaraciones de los involucrados en las afueras de las oficinas legales.

Así mismo aseguró que los abogados de Jaume deben dar las declaraciones para evitar que el cliente “haga el ridículo”, dejando claro que es algo que se aplica para este tipo de casos, no solo por ser Carolina Jaume. De igual forma, Karen Moreira decidió crear un segundo video donde le da algunas recomendaciones a la presentadora ecuatoriana.

“Yo le puedo recomendar a la señora Carolina Jaume es que no hable, que deje que su defensa lo haga por ella. Con esto no le quiero decir que no reclame su derecho. Ella no está apta mental y emocionalmente para dar declaraciones en esta causa y es completamente entendible por lo delicada que es la situación”, explicó la doctora con profesionalismo.