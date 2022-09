Cara Delevingne luce totalmente irreconocible y preocupante; su familia alista una hospitalización

La hermosa modelo de 30 años, Cara Delevingne, se encuentra en todas las portadas de los diarios pero no por sus atributos, sino por la preocupación ya que luce irreconocible. La británica fue vista en el Aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles, California, en un estado de confusión y totalmente desmejorada. Su familia indicó que alista una hospitalización para preservar su salud.

“Todos estamos increíblemente preocupados. La situación se ha ido gestando desde hace unas semanas, y la familia de Cara está involucrada. Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que Cara reciba la ayuda que puede necesitar”, dijo un amigo cercano de la supermodelo al diario The Sun.

CARA DELEVINGNE FUE CAPTADA EN EL AEROPUERTO DE LA DESCALZA Y CON UNA ACTITUD EXTRAÑA



Cara Delevingne fue captada en el Aeropuerto de los Ángeles, California, con una actitud extraña, despeinada, descalza y demacrada. pic.twitter.com/rjZ1ZuhqCF — Enfoque Campechano (@enfoquecampeche) September 10, 2022

¿Qué pasó en el avión privado de Cara Delevingne?

La preocupación de sus fanáticos por las fotos y videos que se viralizaron en las redes sociales hacen que se pregunten qué sucedió en el avión. Cara, junto a sus maletas, abordó, pero permaneció por más de 45 minutos en el interior de la nave hasta que descendió. Su perrito también estaba con ella.

Fuentes cercanas a Delevingne afirmaron que estuvo en el avión menos de una hora, aunque no está claro si se le pidió a la londinense que abandonara el avión o no. Una vez de vuelta en la pista de despegue, Cara fue vista junto a su perro y uno de sus custodios hablando por teléfono mientras fumaba de manera ininterrumpida. “Ella acababa de pasar días en el desierto, sin comer mucho y tenía un aspecto desaliñado porque no había tenido tiempo de asearse todavía”, dijo un allegado a la estrella.

Delevingne, quien en las últimas semanas fue fotografiada junto a otras celebridades, hizo su última aparición el lunes en Los Ángeles, luciendo desalineada, con la mirada por momentos perdida y visiblemente nerviosa antes de subir al jet privado del rapero Jay-Z, del cual fue descendida. Ese día y de acuerdo al periódico DailyMail, Cara parecía incapaz de controlar los movimientos de su cuerpo en ciertos momentos, caminando de forma nerviosa y como si no pudiera dejar de moverse.

Delevingne celebró su cumpleaños en Ibiza

Unas semanas antes de que salieran a la luz estas fotos, la modelo celebró su cumpleaños número 30 en Ibiza, España. “Estaba más desarreglada de lo que había estado en mucho tiempo, pero dice que está bien, que está bien por haber cumplido 30 años y que se lo está pasando muy bien”. Estuvo con Sienna Miller, Margot Robbie y Mary Charteris navegando por Formentera.