Aparece un supuesto hijo de Shakira con Santiago Alarcón y pide ser reconocido

Los escándalos no paran de llegar en la vida de Shakira. Ahora salió a la luz un supuesto hijo de la colombiana y el actor Santiago Alarcón y que lo habrían dado en adopción a los 15 años.

Alarcón subió un video en forma de denuncia a su cuenta de Instagram donde a conocer la situación. Dijo que está siendo extorsionado por un joven que clama que fue a dado en adopción por el actor y la estrella internacional en el año 1992. Además, afirmó que el joven hizo contacto por primera vez hace tres años y acosaba a toda persona que veía con Santiago diciéndoles que era hijo de él. También, se juntó con medios que decidieron no publicar la historia debido a la incoherencia del joven, incluso alertaron a Santiago.

Se conoció que el joven viajó de Canadá para encontrarse con el actor y dijo que busca una recompensa económica por su abandono. En su demanda de tutela pidió un monto de 835 millones de pesos colombianos que equivale a 200.000 dólares.

Posteriormente, el 3 de septiembre, el joven irrumpió en el camerino del actor que estaba en terminando de una obra de teatro, por lo que Alarcón temió por su vida. Los compañeros lograron que el muchacho se marchara sin que pasara a mayores tras una discusión con el actor. «Soy víctima de acoso y extorsión por parte de un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero lo vamos a llamar niño. Dice que lo di en adopción en 1992, pero entonces yo tenía 12 años. Este es un caso de extorsión porque me está pidiendo 835 millones de pesos».

Alarcón califica como absurda la versión del joven y lamenta haber involucrado a la cantante en este lío, además afirma nunca haber conocido a Shakira. Se desconoce si es que la cantante también fue contactada por el joven y si también fue chantajeada por este.«Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco».

¿Quién es el misterioso joven que dice ser el hijo no reconocido de Shakira?

Santiago Alarcón prefirió no dar el nombre del sujeto por recomendación de sus abogados, y solo lo llamó «El muchacho».

Si bien las acusaciones han sido consideradas como absurdas por gran parte de la opinión pública en este momento están siendo analizadas por la justicia colombiana y Shakira se ha mantenido al margen de hacer comentarios o declaraciones al respecto y se espera que la justicia colombiana se encargue de dar claridad a las acusaciones y confirmar si es cierto o no que Shakira tuvo un hijo no reconocido con Santiago Alarcón.