Intereses separados: Mientras Shakira lleva a los niños a la escuela, Piqué come con su nueva novia

Shakira y Piqué La ex pareja parece estar viviendo en dos mundos totalmente distintos. Agencias.

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, no salen del centro de atención de los medios de comunicación, desde que fue dada a conocer su ruptura. La ex pareja que se mostró unida y enamorada por tantos años, ahora parecen no tener ningún punto de acuerdo en común.

Tras 13 años juntos, la colombiana y el catalán, han tomado caminos distintos, una muestra de ello está hasta en los intereses que manejan aún después de separados. La intérprete de ´Te felicito´ ha buscado refugio en su núcleo familiar mientras afronta la tormenta emocional que hace parte del proceso de distanciamiento. Shakira se encuentra más abocada que nunca a su papá e hijos, con quienes se deja ver en todas sus salidas y publicaciones.

Las imágenes más recientes que se tienen de la cantante, es llevando y acompañando a sus hijos hasta la entrada de su colegio, donde se ve la artista los despide de manera cariñosa y luego se marcha.

Por otro lado, como si se tratara de un mundo paralelo, el defensa central del Barsa, Gerard Piqué, se ha mostrado enfocado en otras cosas, por ejemplo, su nueva relación amorosa, con la joven estudiante Clara Chía Marti, de 23 años.

En una publicación realizada hace poco por el medio ‘Crónica Global Culemanía’ se puede observar como el también empresario ocupa su tiempo personal de forma muy distinta a la de Shakira.

De acuerdo a la información que recoge el citado portal, unas horas antes de que la colombiana se encargara de llevar a sus hijos al colegio, el futbolista se encontraba comiendo en un lujoso restaurante, en compañía de su novia, junto con el jugador del Barcelona Jordi Alba y su esposa Romarey Ventura.

#ExclusivaCrónicaDirecto | Gerard Piqué (@3gerardpique) y Clara Chía han acudido este mediodía al reservado del exclusivo restaurante Sushi 99 (#Barcelona) junto a Jordi Alba (@JordiAlba), su mujer y otros amigos #cita #sushi Vía @cronicadirecto https://t.co/VMP2oKPV5G — Crónica Directo (@cronicadirecto) September 5, 2022

Sin duda alguna la pareja se encuentra en dos lados de la historia distintos. Hasta el momento ambos siguen batallando por la custodia legal de sus hijos, pelea judicial en la que no lograr encontrar un punto medio, pese a todas las proposiciones realizadas por ambas partes.