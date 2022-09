¿Alejandra Jaramillo está molesta por la salida de Álex Rodríguez de Siéntese quien Pueda?

Alejandra Jaramillo y los panelistas de “Siéntese quien pueda” se solidarizaron con Luis Alfonso Borrego, tras ser castigado en Siéntese Quien Pueda, tras sus lágrimas al traer su exclusiva. En el programa pasaron en vivo el momento en que el colombiano estaba llorando y deprimido por su situación en la producción.

“Yo sí quiero que vuelva y Lucho te estamos esperando”, dijo la Caramelo en un video. Pero, cuando se conoció que el próximo castigado de la semana es Álex Rodríguez, al parecer no le gustó mucho a la ecuatoriana.

Alex no pudo contener las lágrimas al salir del set, aún así le dio una grata bienvenida a Lucho y le cedió su asiento.

Después de momentos llenos de tensión y sentimiento, Lucho Borrego se incorporó en el escritorio de Álex donde lleno de emoción y con un gran recibimiento, fue abrazado por sus compañeros. Sin embargo, la que más festejó fue Liliana, pues en todas las nominaciones ha estado presente pero no ha salido castigada.

En el video se puede ver a Alejandra Jaramillo abrazando a Lucho, pero su cara lo dice todo: no está contenta por la decisión del público. Esto, porque mantenía una gran cercanía con Álex y al parecer no le gustó que el castigado haya sido él y no la venezolana.

Mientras Liliana se pasea con gran sonrisa y grita de la felicidad, Alejandra hace muecas en su cara y no parece estar feliz, ¿será que no se lleva bien con Liliana Rodríguez?

La ecuatoriana tiene mucho respaldo en las redes sociales y es por eso que no ha salido nominada hasta el momento, incluso también se ha podido evidenciar la magnitud de su respaldo cuando Álex pidió a la audiencia ecuatoriana que votaran por Liliana y se cumplió.