¿A favor o en contra? Ale Jaramillo habla de las cirugías de Yalitza Aparicio

La ecuatoriana Alejandra Jaramillo fue interrogada sobre las posibles operaciones estéticas de la nominada al Óscar, Yalitza Aparicio. La Caramelo no dudó en señalar que de comprobarse su paso por el bisturí, de la protagonista de Roma, esto no quiere decir que ha dejado su esencia como representante indígena.

Este reciente hecho permite ver cómo la esmeraldeña se afianza mucho más al programa Siéntese quien pueda. Incluso sus compañeros pasaron de verla como un eslabón débil al más fuerte de la competencia por el apoyo que cuenta.

Aunque no es la representante que más destaca por su conocimiento dentro de la farándula, su neutralidad y vibra permite que Jaramillo cautive al público ecuatoriano e internacional.

Responde a criticas

Sé por qué me eligieron a mí, porque pasé por un casting. Y hasta que el canal o yo, como relación laboral que mantenemos, no digamos que ‘no vas más o no me siento cómoda’, seguiremos en este ruedo y tratando de disfrutar del proceso”, expresó la presentadora ecuatoriana en una entrevista a Leonardo Quezada, de En Contacto.

Así mismo se dirigió directamente a quienes la critican y dijo que no existe una regla donde se diga que para hablar de farándula hay que ser malo “y si tengo que demostrar que desde la bondad se puede hacer farándula y espectáculos, entonces estoy en el lugar correcto”.

Alejandra también acotó que todo el formato del programa es nuevo para ella y que estaba consciente de todo el revuelo que se formaría. De la misma forma acotó que está cómoda con su lugar en el grupo de panelistas y que tampoco se atrevería a decir que no lo está o que se sentará a esperar algo que a ella le guste o en lo que tenga más experiencia.

“Si yo aquí llego y digo que no me siento cómoda, que no es lo mío, que estoy esperando que me llamen del matinal, para sonreír y estar sentada con las manos cruzadas, eso no va llegar y no va a pasar. Aquí hay que hacer carrera, hay que tener un comienzo y este es mi comienzo. Y estoy orgullosa de mi comienzo”, sentenció.