Adriana Sánchez sobre su matrimonio: “Tomamos la decisión de seguirnos amando”

La presentadora de televisión, Adriana Sánchez, por fin ha oficializado lo que se rumoraba cada vez con más fuerza, el matrimonio entre ella y Esteban González ha vuelto a la vida. La pareja quien estuvo distanciada por algunos meses, ha decidido darse una segunda oportunidad.

Durante una entrevista con el medio ´De boca en boca´, la ecuatoriana reveló la buena nueva, tras asegurar que si bien su matrimonio pasó por ciertas “circunstancias que empujaron la ruptura”, hoy por hoy, ´La bomba´ y Esteban han decidido volver a amar.

“Tomamos la decisión de seguirnos amando, de intentar y apostar nuevamente por nuestra familia, sin rencores, sin remordimientos, sin ningún tipo de reproche y el resultado es este, estamos bien, estamos estables, estamos contentos, la familia se volvió a ensamblar”, aseguró Adriana.

Cabe desatacar que este nuevo vínculo en su relación habría surgido hace aproximadamente un mes, luego de que la ecuatoriana realizara un live, donde explicó que si se habría dado una segunda oportunidad con alguien nuevo, pero que esto nunca fue un secreto para Esteban. “Estoy acostumbrada a que todo el mundo sea santo a la hora de hablar de pecados ajenos”, dijo la presentadora haciendo alusión a las criticas recibidas.

“A pesar de estar separados igual seguíamos manteniendo una buena relación. Jamás hubo una indirecta, o alguna ofensa hacia él”, aseguró.

Propuestas laborales

Otro de los temas abordados durante su entrevista fue el de su ámbito laboral, al ser consultada sobre si habría recibido alguna para volver a las pantallas ecuatorianas Adriana respondió:

“A lo largo de estos años que yo he estado fuera de las pantallas, he recibido varias propuestas, la última se dio aproximadamente hace unos 3 o 4 meses atrás. Se conversó en un inicio, un poco me interesó, sin embargo, en consenso con mi familia, sobre todo con Esteban, se llegó a la conclusión de que no es algo conveniente para mí”.

La popular ´Bomba´ explicó que por ahora no está interesada en volver al brillo de los reflectores. “La televisión por ahora no es algo que estoy contemplando. Yo vine a hacer mi vida fuera de la televisión y es en lo que me mantengo”, agregó.