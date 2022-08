¿Aún hay amor entre ´La bomba’ y Esteban González?: La expareja reapareció y aclaró rumores

Una pareja que sin duda alguna, ha dado bastante de que hablar en la farándula ecuatoriana. Adriana Sánchez, mejor conocida como ´La bomba´ y su exesposo, Esteban González, reaparecieron recientemente, en un video difundido a través de las redes sociales, causando debate acerca de lo que parece ser un nuevo y posible acercamiento entre ellos, pues en lo que se puede apreciar de la grabación, la ex pareja se deja ver más cariñosa que de costumbre, al menos ante la vista y la intermitente de que ya llevan meses distanciados.

Estas declaraciones surgen luego que la que ´La bomba´ hiciese un live previo, donde no solo agradece a su ex esposo el “apoyo” prestado en los momentos difíciles, sino que también aclara los rumores que surgieron acerca de un episodio de infidelidad por parte de ella y dice: “Si tuve una nueva relación, duró un mes. Esteban siempre estuvo al tanto, cada paso que he dado en mi vida lo ha sabido (...) no hubo una doble vida”, inició contando.

Asimismo, Adriana puntualizó en el hecho de que este episodio de su vida tuvo lugar meses después de haber anunciado su separación, “decidí darme una segunda oportunidad” dijo, sin embargo, tal y como lo narra en la grabación, las cosas no salieron bien, pues quien sería su pareja comenzó a amenazarla y extorsionarla.

“Cuando le pedí que dejemos la relación ahí, él me dijo que va a contar todo lo que vivimos, iba a buscar a mi familia a Esteban (pero Esteban siempre supo de esta relación) y bueno me amenazó con todo lo que pudo”. explicó ´La Bomba´, quien señaló además que tuvo que llevar el caso a las autoridades para “salvaguardar su vida”.

Posible reconciliación

Andrea hizo pública la grabación en compañía de Esteban, a quien pidió que se acercase y seguidamente plantó un beso, aunque la artista hizo énfasis en que no ha “vuelto con su esposo”, también aseguró que “no sabe que pueda pasar más adelante”.

Esteban González también habló acerca del hecho y se mostró comprensivo con lo sucedido y dijo: “Siempre puedes contar conmigo, siempre te amaré, eres la madre de mis hijos”, en un momento del live la ecuatoriana le preguntó si quisiera volver a lo que Esteban contestó “obviamente que sí”.

Hasta donde se conoce ´La bomba´ estaría pasando una temporada en compañía de su ex esposo, mientras se calman las aguas en torno a su más reciente romance.