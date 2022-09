“Esto es de paciencia”: José Northia, mejor conocido como ‘Tony Bola’, se recupera de su parálisis facial

El reconocido personajes de la producción de Ecuavisa, “El Combo Amarillo”, sufrió de parálisis facial en la última semana de agosto. Aunque no se pronunciado frente a otros medios de comunicación, José Northia habla de cómo avanza en su recuperación.

“Quiero aclarar una cosa, tuve un pequeño incidente de derrame facial, no es noticia para nadie. No voy a dar noticias de que ¡Ay mírenme! No, no. Soy un hombre fuerte gracias a mi Dios y estoy saliendo adelante. Estoy en tratamiento”, señaló desde su Instagram hace poco.

Así mismo, ha interactuado desde varios post, donde da a conocer a sus seguidores sobre los avances de su recuperación, compartiendo el resultado de sus terapias.

“Mis queridos ‘muerganajes’, mucho mejor que el día de ayer, cada día es un día de victoria. Cada día vamos evolucionando, pronto voy a estar ahí para hacerlo reír. Vamos Adelante. ¡Ay ‘papaito’”, dijo en un reel recientemente publicado.

“Esto es de paciencia”

Por medio de un clip de poco más de 10 minutos dio más detalles respecto a lo que ha sido su proceso y en qué consiste la enfermedad con la que está lidiando.

“Quería decirlo, es un poco molestoso. Y bueno, como siempre lo digo, le doy la gloria a Dios porque estoy saliendo. Vamos por más recuperación para estar completamente bien”, señaló Northia.

Así mismo finalizó: “Ya quiero que termine, quiero trabajar tranquilamente. La plata la haces, trabajo puedes conseguir, pero la salud es muy importante. (...) Vamos adelante”.