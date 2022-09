Gerard Piqué ya le habría sido infiel a Shakira antes: Salió con una ex de Leonardo DiCaprio

Cuando se cree que ya todos los capítulos de esta historia habrían sido contados, surgen nuevos datos que dan un nuevo giro y ponen en duda la imagen de “amor perfecto”, que demostraron la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, por tantos años. Tal parece que este icónico romance ya habría vivido un escenario de infidelidad antes, solo que para aquel momento no pasó de un desliz.

El periodista español Jordi Martin, fiel seguidor del drama de la colombiana y el catalán, reveló durante una conversación con el programa ´Antena 2´, que Clara Chía Marti, no ha sido la única tercera entre Shakira y Piqué durante su vida juntos.

“En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido de sus andanzas por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña”, dijo inicialmente el paparazzi.

Seguidamente, Martin detonó la bomba, según detalló al citado medio, la intérprete de ´Te felicito´ ya había agarrado al defensa central del Barcelona con las manos en la masa, hace 10 años, con nada más y nada menos que la presentadora y actriz israelí, Bar Refaeli, ex de Leonardo DiCaprio.

“A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, puntualizó.

Shakira y Piqué abarcan al menos un titular por día, pues son muchos los hilos que se han descubierto como causales detrás de esta ruptura. Cabe destacar que Piqué, ha sido el que más ha acaparado la mirada de los medios de farándula, tras haberse mostrado de manera casi inmediata en una nueva relación, con la estudiante Clara Chía Marti, al poco tiempo de conocerse su rompimiento.

La colombiana no ha dado ninguna pronunciación acerca de este nuevo amor de su ex pareja, pues por lo que se conoce, ahora la batalla más grande entre la Shakira y Piqué, está en quien se queda con los niños.