¡La otra Jaramillo! Ella es la hermosa hermana y que más se parece a la reconocida Alejandra que ahora representa al país en el reality “Siéntese quien pueda”

Alejandra Jaramillo es una vedette de las redes sociales. Aparte de que cosechó su fama y reconocimiento en la pantalla chica de la televisión ecuatoriana, también se convirtió en una vedette de las redes sociales. Así mismo, otro dato curioso y que poco se ha hablado es sobre la hermana de la esemeraldeña, Tita Jaramillo.

También nació en la provincia verde. Actualmente tiene 32 años, es una de las cuatro y es la ‘hermanager’ de la comunicadora. Así como también han participado de varios proyectos juntas.

Una de esas iniciativas es el programa Keto que emprendió Ale Jaramillo desde 2019. Así también la asesoró en su paso por el reconocido programa de farándula “En Contacto”.

"Tita Jaramillo: la hermana que más se parece a Ale"./ captura de Instagram de titajml

Alejandra Jaramillo se convirtió en la favorita de uno de sus compañeros en “Siéntese quien pueda”. Se trata del español Álex Rodríguez que se sintió contento con la nominación de Liliana Rodríguez y Luis Alfonso Borrego, que ahora son los castigados del reality show. Así mismo, el panelista envío un mensaje de gratitud a la audiencia ecuatoriana.

“Estoy agradecido a Ecuador que con mi compañera Ale les pedí que voten a estas dos personas y lo hicieron. ¡Gracias!”, señaló Álex desde un reel que fue publicado desde el Instagram del programa.

Mientras que la esmeraldeña no tuvo el mismo gesto ya que señaló: “yo estoy con sentimientos encontrados porque no quiero que se vaya ni Lucho, ni Liliana, eso me tiene triste. M e tiene feliz que regresa Vanessa”.

Ambos fueron nominados con más de 100 000 votos. La causa por la que el español pidió a la audiencia de Ecuador su ayuda, fue por recibir desprestigio de para de Liliana a una nota exclusiva que él hizo sobre el hijo de Juan Gabriel.