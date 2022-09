“Estoy agradecido con Ecuador”: La reacción que tuvo Álex Rodríguez con Alejandra Jaramillo luego de nominar a los nuevos castigados en “Siéntese quien pueda”

Alejandra Jaramillo se convirtió en la favorita de uno de sus compañeros en “Siéntese quien pueda”. Se trata del español Álex Rodríguez que se sintió contento con la nominación de Liliana Rodríguez y Luis Alfonso Borrego, que ahora son los castigados del reality show. Así mismo, el panelista envío un mensaje de gratitud a la audiencia ecuatoriana.

“Estoy agradecido a Ecuador que con mi compañera Ale les pedí que voten a estas dos personas y lo hicieron. ¡Gracias!”, señaló Álex desde un reel que fue publicado desde el Instagram del programa.

Mientras que la esmeraldeña no tuvo el mismo gesto ya que señaló: “yo estoy con sentimientos encontrados porque no quiero que se vaya ni Lucho, ni Liliana, eso me tiene triste. M e tiene feliz que regresa Vanessa”.

Ambos fueron nominados con más de 100 000 votos. La causa por la que el español pidió a la audiencia de Ecuador su ayuda, fue por recibir desprestigio de para de Liliana a una nota exclusiva que él hizo sobre el hijo de Juan Gabriel.

Alejandra Jaramillo reveló qué iba a pasar en la relación con Efraín Ruales

Alejandra Jaramillo fue interrogada en el programa Siéntese Quien Pueda sobre el deceso de su expareja Efraín Ruales y el futuro que le esperaba a ambos. La Caramelo no dudó en señalar que el expresentador fue pieza clave para su vida.

Apuntó que el ver imágenes de Efraín Ruales es algo que comúnmente hace. Indicó que la huella que dejó es imborrable. “Estuvimos un año juntos de novios, pero nuestra historia comenzó mucho antes”.

Responsable de su asesinato

Ante la pregunta de Julián Gil sobre el posible responsable del asesinato, Jaramillo acotó que es un tema que no prefiere tocar por respeto a ella, a la memoria de su amado y de su familia.

“Mira cuando sucede algo que te mueve el piso, en ese momento en que todo se desacomoda comienzas a pensar en repensar cosas. Me cambio la vida por completo, todo es un aprendizaje, sigo adelante con mucha fe”.

¿Qué pasaba con la relación?

Ale ratificó que estaban los planes de boda en pie con Efraín. “Sí lo habíamos hablado, era un sueño de ambos formar una familia”.

Finalizó diciendo que el tema Yellow representa una pieza fundamental en esta relación pasada. En primera instancia porque la interpreta su banda favorita (Coldplay) y por la estrofa que contiene: “tu piel y tus huesos se transformaron en algo hermoso y yo se que te amo”.