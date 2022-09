La fortuna que ganará expareja de Kike Jav por su OnlyFans

Tamara Rivera, expareja del influencer Kike Jav, sorprendió a sus miles de seguidores al abrir su cuenta de OnlyFans. La DJ, modelo y fisicoculturista indicó el valor y promoción válida para sus primeros 500 suscriptores.

[ La reacción de Kike Jav al enterarse que su “exnovia” está en OnlyFans ]

El valor por mes es de USD 21, 99 mientras que por los tres meses tiene un 15% de descuento: USD 56.07. Fue Tami quien indicó que en menos de un medio día completó los primeros 100 usuarios dentro de su perfil; actualmente tiene nueve contenidos disponibles.

¿Cuánto ha ganado?

Teniendo en cuenta que cada usuario se haya suscrito por un mes, y en el caso de completar 500 usuarios, el valor recaudado sería de 10,995 dólares. Aunque si optaron los 500 usuarios por la promoción (tres meses) será un monto de 28,035 dólares.

Tener en cuenta que las políticas de la plataforma instan que el 80% de las ganancias le pertenecerán al dueño del perfil y el restante 20% a OnlyFans. Bajo estos parámetros sus ganancias pueden ser: 8,796 dólares por suscriptores de un solo mes; 22.428 dólares por de tres meses (promoción).

Reacciones

Agradeció a sus seguidores por el apoyo y respondió a quienes la criticaban con comentarios como: “esas son las consecuencias de no estudiar”, “eso es no tener dignidad”.

“Yo estudié teatro, he estado en comerciales de importantes marcas, largometrajes, cortometrajes, soy modelo profesional, estudié producción musical, soy DJ. También hice fisiculturismo, fui parte de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness por lo que tengo varias certificaciones; si a ti no te parece que haya estudiado porque no es una carrera como doctor, ingeniería, eso no es mi problema”, dijo en un video.

Kike Jav le envió un mensaje de cumpleaños y la apoyó con su cuenta de OnlyFans. “Hoy es el cumpleaños de alguien muy importante para mí. Es una de mis mejores amigas hace mucho tiempo ha estado en mis momentos difíciles. Nos cayó con la sorpresa (lo de OnlyFans) vayan a apoyarle”.