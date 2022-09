La reacción de Kike Jav al enterarse que su “exnovia” está en OnlyFans

La creadora de contenido y también DJ, Tamara Rivera, informó el día de su cumpleaños que creó su página de OnlyFans. La plataforma, a pesar de tener apertura a cualesquier tema, se ha caracterizado por facilitar el contenido erótico a cambio de una suscripción o pago.

[ ¿Cuánto cuesta suscribirse al OnlyFans de Tamara Rivera, exnovia de Kike Jav? ]

Rivera saltó a la fama por su faceta de DJ y modelo, aunque su repunte se dio al realizar contenido con el influencer y empresario Kike Jav. Precisamente, el joven quiteño aprovechó para enviar un mensaje por su nuevo emprendimiento.

“Feliz cumpleaños Tami Rivera, gracias por nunca dejarme solo en los momentos difíciles, eres una gran amiga te quiero muchísimo y suerte en tu nuevo emprendimiento”, escribió el también cantante.

Defensa ante las criticas

Debido a la enorme acogida por su promoción, Tami extendió la promoción a los primeros 500 suscriptores. Añadió, que ha recibido ataques por ciertas personas pero se encuentra tranquila por lo que está realizando.

“Quiero agradecerles por os mensajes de feliz cumpleaños, de apoyo, de todas las buenas vibras. Gracias. Estoy super feliz por el lanzamiento de mi OnlyFans. Aunque ha habido personas que me han atacado por ahí también, pero estoy súper tranquila”.

Acotó que en menos de medio día llegó a más de 100 suscriptores, es decir sus ganancias ya son superior a los mil dólares.

“Yo estudié teatro, he estado en comerciales de importantes marcas, largometrajes, cortometrajes, soy modelo profesional, estudié producción musical, soy DJ. También hice fisiculturismo, fui parte de la Federación Internacional de fisicoculturismo y fitness por lo que tengo varias certificaciones; si a ti no te parece que haya estudiado porque no es una carrera como doctor, ingeniería, eso no es mi problema”, ratificó en un video.