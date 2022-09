Allan Zenck reacciona sobre la situación legal con Carolina Jaume

Este viernes 2 de septiembre a las 14:00 se desarrolló la audiencia de solicitud de revocatoria de medidas de protección. Carolina Jaume realizó fuertes declaraciones contra su expareja Allan Zenck, incluso lo responsabilizó si algo le llega a pasar.

Por su parte Zenck no dio mayores declaraciones pues era interrumpido por Jaume. “El 29 de noviembre del año pasado yo le puse una demanda a ella por violencia y cuatro días después ella me pone una demanda por el mismo motivo, sea en represalia o venganza la justicia se encargará. Ella tendrá que demostrar lo que incluye en su demanda”, mencionó Zenck en las declaraciones a la prensa.

Cuando fue interrogado por la patria potestad del pequeño Alonso mencionó que esa información no puede brindar “porque son procesos de familia y reservados (...) Los niños no pueden ser usados como arma para venganza, extorsión y chantaje”, dijo. Sin embargo, Jaume entre lágrimas ha mencionado que no quiere que le quiten a su hijo.

La presentadora ecuatoriana interrumpía las declaraciones de Zenck y revelaba que el 26 de noviembre estuvo en su casa, “tengo los videos de seguridad y las huellas de sus besos”.

También le gritó que le deposite y Zenck pidió que se aleje porque tiene medidas de protección. “No puedo acercarme aunque él se muere por besarme, es un narcisista prepotente mentirosos y tacaño”.

Jaume también afirmó que ha sido víctima de violencia verbal, económica y sexual por 6 años. “Me golpeaba y humillaban” dijo que tenían todas las pruebas.