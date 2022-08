¡No vale! En el repaso para Test Transformar, estudiantes estallaron de ira porque no pudieron ingresar a la plataforma informática

Decenas de estudiantes se volcaron fuera del edificio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), norte de Quito para reclamar por errores en el repaso del Test Transformar que se realizará el 2 de septiembre.

Desde ayer, se podía realizar una familiarización con la plataforma del examen mediante el denominado “repaso general”, pero para acceder se necesitaba el usuario y la contraseña con los que los aspirantes se registraron.

Esto generó preocupación y malestar en los estudiantes porque la Senescyt dijo que este repaso era obligatorio si se iba a rendir el test en el domicilio de la persona, y opcional si se lo va a dar en una de las sedes. Además, este repaso también iba a servir para comprobar la calidad de conexión a Internet, la calidad de la computadora y cámara.

“No vale”

En redes sociales, los aspirantes colocaron varios mensajes para anunciar que la plataforma no servía y que no se podía ingresar. Decenas de estudiantes también fueron a los exteriores de la Senescyt para reclamar que solucionen estas fallas informáticas.

En los exteriores del Senescyt (Alpallana)muchos jóvenes esperan solventar los inconvenientes de acceso a la plataforma. La respuesta en Senescyt fue que es una pena si no alcanzar a dar el examen este semestre.

"¡Queremos solución! ¡Queremos solución!", gritaban los chicos mientras solo se había colocado un guardia en la puerta de ingreso y solo se permitía el ingreso a ciertas personas. "No es posible que se fijen fechas con plazos tan cortos que ni la misma Senescyt se abastece a solventar los inconvenientes", también escribió un usuario en su cuenta de Twitter.

Para ingresar a la plataforma tenían que ingresar tus credenciales y para verificar tu cuenta llegaba un código al correo registrado.

Senescyt dijo que no hubo problemas

Por otro lado, la Senescyt indicó que no hubo ningún inconveniente en la plataforma para el repaso general y que todos los aspirantes pudieron ingresar en las horas programadas: 08:30, 11:00 y 13:30. Agregó que las personas que no finalizaron sus inscripciones para rendir el Test Transformar, fueron las que no pudieron ingresar al portal.

En el edificio se encontrabas estudiantes juntos a sus padres. María Cristina Aguirre, subsecretaria de esta entidad recordó que el proceso de inscripción fue entre el 25 y 28 de junio, y si no lo hizo no podrá dar el examen.

A nivel nacional se encuentran registradas 262.081 personas para rendir esa prueba; de ellas, 241.372 rendirán el test desde sus domicilios, mientras que 20.709 lo harán en sedes habilitadas por esa entidad.