Ex participantes de The X Factor demandaron a compañía por “intimidación, maltrato y negligencia”

The x factor La compañía productora enfrenta una demanda por más de un millón de dólares. Agencias.

Detrás de los multitudinarios aplausos y la adrenalina que se vivía en una de las competencias de talentos de música más famosas de todos los tiempos ´The X Factor´, aparentemente, se escondía también una gran cantidad de afectaciones sufridas por muchos de sus participantes, y que recientemente, han salido a la luz.

De acuerdo con la información que recoge el diario británico The Mirror, el programa que se mantuvo a flote durante 15 temporadas con un número de audiencia envidiable, ahora está en una línea mediática nada favorable.

Según reseña el citado portal, Simon Cowell, directivo de la empresa musical Sony Music, manejaba como proyecto lanzar un nuevo capítulo de esta afamada competencia para 2023, sin embargo, la idea quedó devastada tras recibir el anuncio de una millonaria demanda, por parte de seis ex participantes, quienes argumentan haber sufrido “intimidación, maltrato y negligencia”, sumado a otras señalaciones, por parte de otros concursantes, quienes dijeron haber sido víctimas de acoso y explotación durante el reality.

Denuncias

“Estar en el programa fue una experiencia horrible. Sufrimos durante años. Es terrible. Cinco ex concursantes y yo acordamos unir fuerzas para conseguir la justicia que sentimos que merecemos. Simon debe asumir la responsabilidad. Perdimos mucho dinero por tener etapas de nuestras vidas en las que lidiamos con el trauma aún arraigado al programa”, reveló uno de los denunciantes, quien no fue identificado por el medio mencionado.

De igual forma, los ex miembros de este programa, argumentaron al medio británico, que este abordaje legal, obedecía esencialmente a “hacer justicia” y agregaron que contaban con múltiples evidencias que corroboran lo que dicen.

“Tenemos muchas evidencias que muestran cómo nos maltrataron, desde correos electrónicos y grabaciones hasta evaluaciones psicológicas”, dijeron.

En contraste a esta información, la productora de ´The X Factor´ fue consultada por el portal de noticias acerca de este proceso legal en su contra, y dijeron no tener conocimiento de ninguna demanda.

“No tenemos conocimiento de que se presentara ningún reclamo legal contra el programa y, a pesar de no estar al aire desde hace varios años, seguimos abiertos a discutir inquietudes con cualquiera que elija hacerlo. El bienestar de los participantes es nuestra prioridad número uno”, fue la respuesta obtenida por The Mirror.

¿Habrá o no una nueva temporada de este reality? El tiempo dirá que ´The X Factor´ tendrá o no una nueva oportunidad, o si serán sus ex participantes los que escriban un nuevo capitulo.