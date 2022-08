Hombre cumplió sueño de bodas y se hizo viral tras casarse con traje de Gokú

El tiempo de las tradicionales bodas de novios han quedado en el pasado, ahora todo se rige por temáticas y gustos particulares, una prueba fehaciente de ello, es este hombre, Charly Acevedo, quien es oriundo de México, difundió un video de su matrimonio por la plataforma de Tik Tok, luciendo el traje típico del personaje de anime Gokú, de Dragon Ball y se volvió viral.

La animación que tiene más de dos décadas de haber sido lanzada al aire, posee millones de fanáticos alrededor del mundo, entre ellos, este atrevido novio, quien no solo vistió los colores alusivos al artista marcial con cola y fuerza sobrehumana, sino que cuidó cada uno de los detalles.

Tal y como se observa en el video, el recién casado agregó a su ropa hasta el kanji (emblema, símbolo) llamado “Go”, el cual usa Goku luego de entrenar para el combate en el Planeta Namek. Otro de los icónicos detalles que llama la atención en el video que recoge más de 34 mil likes y un poco más de 2000 comentarios, es la música con la que bailan el vals.

La pareja se lució en la pista de baile con el tema de salida de “Dragon Ball GT”, “Mi corazón encantado”. La única acotación del tiktoker en su grabación fue: “No me juzguen banda no se bailar”.

Entre la lluvia de comentarios que recoge el video, abundan los buenos deseos y las felicitaciones, no solo por la unión, sino también por el distintivo tema elegido para el matrimonio. “Alguien que me explique ..!!! que es esta agua salada que brota de mis ojos ???? ídolo!!! lograste el sueño de muchos”, “Escogiste la correcta”, “Pareja ideal, momento ideal, traje ideal, ¡muchas Felicidades!”, “La boda perfecta no existe. La boda perfecta:”, “Felicidades, bro, la neta cumpliste el sueño de muchos” .